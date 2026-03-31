Σταδιακά ανακοινώνονται τα πρώτα μέτρα για κλειστά σχολεία λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να βρίσκει αρκετές περιοχές της χώρας σε επιφυλακή.

Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για έντονες καταιγίδες και ισχυρά φαινόμενα που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 48 ώρες.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Η πρώτη επίσημη απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων έρχεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αφορά:

Όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Μονάδες Προσχολικής Αγωγής

Ειδικά σχολεία

Στόχος είναι η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς οι μετακινήσεις ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων κρίθηκε απαραίτητη μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που κάνει λόγο για επικίνδυνες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές τοπικές πλημμύρες.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν προσοχή και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς αναμένονται και νέες αποφάσεις για κλειστά σχολεία σε άλλες περιοχές της χώρας, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.