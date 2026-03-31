Σε κλίμα οδύνης, πλήθος κόσμου συρρέει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να απευθύνει το ύστατο χαίρε στη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών το περασμένο Σάββατο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ μέχρι τις 13:00 το πρωί η σορός της θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρίσκεται η οικογένειά της, η οποία έχει επιλέξει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, ζητά όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεές τον σύλλογο «Φλόγα», που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Σημειώνεται πως η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα μοναδικά πρόσωπα που θα εκφωνήσουν επικήδειους, παρόλο που η ίδια η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους λόγους.

«Τα λόγια είναι περιττά. Έφυγε μία κυρία σήμερα», δήλωσε μία γυναίκα έξω από τη Μητρόπολη.

«Πρόσφερε εκτός από τα τραγούδια της και καλοσύνη. Μπράβο της», είπε μία άλλη γυναίκα.

«Είναι υπέρβαση αυτή που έκανα σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε λαϊκό προσκύνημα», δήλωσε ακόμη και πρόσθεσε: «Εχω χάσει τον άνδρα μου και συνδεόμουν με αυτά τα τραγούδια».