Βαρύ είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη όπου αύριο Σάββατο (21/2) αναμένονται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές σορών θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Όπως τονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων που άφησαν την τελευταία πνοή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνει το ERTNews αύριο θα γίνουν δύο εκταφές στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εκταφή αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού ενώ η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα.

Οι γονείς κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης προκειμένου να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία και να την επανακινήσουν με τους όρους που ζητούν.

Επίσης έχουν ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, με τον Χρήστο Τηλκερίδη να έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία, ενώ ακολούθησε η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη.

Για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του έγινε τελικά δεκτή μετά την απόρριψη των προηγούμενων τεσσάρων κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Ωστόσο, η πλευρά του θύματος εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το αν μπορεί να διακριβωθεί η αλήθεια υπό τις παρούσες συνθήκες, εγείροντας ζητήματα ουσίας για την επιστημονική εγκυρότητα των εξετάσεων.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.