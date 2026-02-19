Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπενθυμίζει ότι το πέταγμα χαρταετού κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πιθανότητα διακοπής ρεύματος στην περιοχή.

Τι να κάνετε αν ο χαρταετός μπλεχτεί σε καλώδια

Μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα.

Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε να πλησιάσετε σημεία κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Πού να ζητήσετε βοήθεια

Σε κάθε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια, ειδοποιήστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ:

μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης και Βλαβών)

μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp

μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.