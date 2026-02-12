Στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, εκεί όπου η φύση παραμένει άγρια και ανεπηρέαστη, εκτυλίχθηκε ένα σπάνιο θέαμα που μαγνήτισε τα βλέμματα. Στο Δέλτα του Έβρου, ο ποταμός που είχε φουσκώσει εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών μετατράπηκε σε φυσική σκηνή για μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε περαστικός και έφερε στη δημοσιότητα η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μια πολυάριθμη ομάδα άγριων αλόγων εμφανίζεται να διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού. Τα ζώα κινούνται μέσα στο ισχυρό ρεύμα χωρίς δισταγμό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που αναδεικνύει τη φυσική τους δύναμη αλλά και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την άγρια ζωή της περιοχής.

Το υλικό που κυκλοφόρησε καταγράφει με αυθεντικότητα μια σπάνια εικόνα από το υγροτοπικό οικοσύστημα του Έβρου, αποτυπώνοντας τη δυναμική συνύπαρξη νερού και άγριας πανίδας σε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Ελλάδας.