Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής ανάτασης πραγματοποιήθηκαν χθες στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και η τιμητική εκδήλωση για τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, η οποία μετονομάστηκε και επίσημα σε «Πλατεία κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια». Τη στιγμή που το γαλανόλευκο ύφασμα έπεσε, αποκαλύπτοντας το επιβλητικό γλυπτό, ήχησε το χειροκρότημα δημοτών και επισκεπτών, με δεκάδες κινητά να υψώνονται για να απαθανατίσουν το νέο τοπόσημο – τον πρώτο ανδριάντα του κυβερνήτη που τοποθετείται σε δήμο της Αττικής.

Κωνσταντάτος: «Πρότυπο ζωής για τα νέα παιδιά»

Ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, μιλώντας στο Orange Press Agency, χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική» για τον προσφυγικό δήμο. «Θεωρούμε ότι (ο Καποδίστριας) αποτελεί ένα πρότυπο για το οποίο όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά πρέπει να ακολουθήσουμε ως στάση ζωής», τόνισε στην κάμερά μας ο κ. Κωνσταντάτος και πρόσθεσε: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβάλλουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο στο να στείλουμε ένα σήμα και ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα νέα παιδιά, για το ποιον πρέπει να μιμούνται στη ζωή τους».

Ηχηρές παρουσίες και το μήνυμα Δένδια

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε τη σύνδεση του κυβερνήτη με τις ένοπλες δυνάμεις: «Θυμίζω, νομίζω το ξέρετε όλοι, ότι η σχολή Ευελπίδων φτιάχτηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια». Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο, επεσήμανε: «Κύριε δήμαρχε, σας αξίζει έπαινος και σε εσάς, στο Δημοτικό σας Συμβούλιο και στους δημότες σας που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια… Γιατί ακριβώς όπως είπατε, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η βελτίωση μιας πλατείας αισθητικά. Είναι η δημιουργία προτύπων στη νέα γενιά».

Σμαραγδής: «Δεν την έκανα εγώ την ταινία»

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή σε επίτιμο δημότη, με αφορμή την ταινία του για τον Καποδίστρια. Ο δημιουργός, φανερά συγκινημένος, μίλησε για την υπερβατική εμπειρία της δημιουργίας του φιλμ.

«Κάθε φορά που βλέπω τη διαδρομή που έχω… που μου έλαχε, νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος. Σαν να τον ξέρω αυτόν αλλά δεν είμαι εγώ», εξομολογήθηκε από το βήμα και συνέχισε: «Όπως την ίδια αίσθηση είχα όταν έκανα τον Καποδίστρια. Είναι εδώ ο μάρτυρας… έλεγα ότι την ταινία αυτή δεν την κάνω εγώ. Την κάνει κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι και εγώ χρησιμοποιούμαι». Νωρίτερα, ο κ. Σμαραγδής είχε δηλώσει στο Orange Press Agency ότι «σήμερα (χθες) γίνεται στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εγκαθίσταται το άγαλμα του Καποδίστρια και η κεντρική πλατεία του Δήμου μετονομάζεται σε πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια». Αυτό, προσέθεσε, «σημαίνει ότι παίρνει τη θέση που έπρεπε να έχει ο Καποδίστριας στη συνείδηση των Ελλήνων. Δηλαδή τη θέση του Εθνάρχη. Άρα, τιμάει το Δήμο που το κάνει αυτό και πιστεύω ότι μπαίνουμε σε καινούργιες διαδικασίες να καταλάβουμε τη σημασία του Καποδίστρια για τον ευρύτερο ελληνισμό και για το μέλλον των Ελλήνων».

Κληθείς να σχολιάσει τον «ντόρο» και τις συζητήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα γύρω από την ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γιάννης Σμαραγδής επέλεξε να απαντήσει λακωνικά και με νόημα, αποφεύγοντας τις εντάσεις: «Εμείς θέλουμε αγάπη. Και την αγάπη την παίρνουνε όσοι θέλουνε να πάρουν αγάπη. Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουνε».

Η τελετή

Η επίσημη τελετή, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, τελεί υπό την αιγίδα της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Συνδιοργανωτές είναι το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» και η Ιόνιος Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής.

Το χειροκρότημα στη Ναταλία Καποδίστρια

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ομιλία της Ναταλίας Καποδίστρια, απογόνου του κυβερνήτη. Αφού μίλησε με θερμά λόγια για την εκδήλωση και ευχαρίστησε τους διοργανωτές, καταχειροκροτήθηκε όταν αναφέρθηκε στην ευθύνη των σύγχρονων Ελλήνων:

«Θα ήθελα να τονίσω ότι όσο σημαντικό είναι να τιμούμε και να αναγνωρίζουμε την αξία του Ιωάννη Καποδίστρια, άλλο τόσο είναι να κρατάμε ένα μέτρο σε αυτή μας την μεγάλη ανάγκη να αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητά του, προκειμένου να μην αποποιούμαστε την ευθύνη που έχουμε σήμερα».