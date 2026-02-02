Υποχωρεί σταδιακά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που απασχόλησε τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες κι έτσι ο καιρός βελτιώνεται, πρόσκαιρα όμως, διότι μέσα στην Τετάρτη θα μας έρθει και νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από το μεσημέρι σήμερα, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στη χώρα μας. Ο ήπιος καιρός θα παραμείνει μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του ο κ. Μαρουσάκης, «όταν θα μας χτυπήσει την πόρτα μια νέα κακοκαιρία, που θα έρθει και πάλι από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης». Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να δώσει αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά, ενώ θερμοκρασιακά δεν αναμένονται αξιόλογες διακυμάνσεις. «Θα είμαστε κοντά στους 14 με 16 βαθμούς. Θα φυσάει αρκετά γιατί ο άνεμος στρέφεται και πάλι σε νότιο και θα φτάσουμε πάλι τα επίπεδα θυέλλης».

«Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί την Πέμπτη στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα», επισήμανε ο κ. Μαρουσάκης και πρόσθεσε: «Μιλάμε και πάλι για ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα από τη χώρα μας, θα αφήσει όμως μεγάλο όγκο νερού, κυρίως στη δυτική, βορειοδυτική χώρα και στο τελείωμά του προς τα νησιά του ανατολικού, νοτιοανατολικού Αιγαίου με ένα γρήγορο πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα Δευτέρα 2/2, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικότερα, κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι.

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οι οποίες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 05-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.