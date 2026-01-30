Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χώρος έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον πλησιάσει και να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο «Βιολάντα» διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε.

Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5.000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Την ίδια στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Σήμερα οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη κηδεύεται στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης, στις 11:30 σήμερα τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.