Ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές δέχθηκε επίθεση την Τετάρτη από αγνώστους στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αχαρνών, στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα πρόσωπα και κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο με μπουνιές και κλωτσιές. Αφού τον ακινητοποίησαν, του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για το περιστατικό προσπαθεί μέσω βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσει τους δράστες.