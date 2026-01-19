Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς στο ρεύμα προς Λαμία σημειώθηκε τροχαίο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να σημειώνεται με ιδιαίτερη δυσχέρεια.

Συγκεκριμένα, φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Στο σημείο υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον 10 λεπτών.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Ακόμη, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ. Υμηττού.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 19, 2026

Φωτογραφίες από το τροχαίο: