Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια, επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.