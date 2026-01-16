Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 16/1 η κίνηση σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί που βρίσκονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Κίνηση καταγράφεται και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στη Λεωφόρο Σχιστού «με δύο χιλιόμετρα αναμονής» προς τον Σκαραμαγκά.

Μικρότερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου στη Λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/FpareEyqjH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 16, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.