Η ηλιοφάνεια και η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη 14/1 ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Θράκη, στο Αιγαίο και στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και κυρίως κατά τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -8 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 10-12 με εξαίρεση το οροπέδιο του Νευροκοπίου όπου οι ελάχιστες θα κυμανθούν κοντά στους -10 βαθμούς, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -3 έως 11-13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 12-15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 1 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.