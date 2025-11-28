Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 28/11. Τοπικές χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές ενώ θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 6-8 μποφόρ στο Αιγαίο με μικρή εξασθένηση και αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς σε περιοχές της Θεσσαλίας. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τις Σποράδες, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και τμήματα της Κρήτης. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 15-17, στη Θεσσαλία από 9 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 16-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 14-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 17-19 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν προοδευτικά σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους, με βελτίωση το απόγευμα. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με πιθανότητα για παροδικά έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.