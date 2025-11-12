Η ιστορία της Αναστασίας Τασούλα υπήρξε σύμβολο δύναμης, ελπίδας και ανθρωπιάς. Η νεαρή γυναίκα που συγκίνησε το πανελλήνιο με τον αγώνα της απέναντι στην κυστική ίνωση και την εντυπωσιακή ανάρρωσή της έπειτα από 221 ημέρες σε καταστολή, έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσοι γνώριζαν την πορεία της.

Η περίπτωσή της είχε εμπνεύσει πλήθος ανθρώπων, ανάμεσά τους και την αδικοχαμένη Έμμα Καρυωτάκη, η οποία, συγκινημένη από το παράδειγμά της, είχε αποφασίσει να δωρίσει τα όργανά της, προσφέροντας ζωή μέσα από τον δικό της χαμό.

Όπως είχε γράψει τότε στο Facebook η Αναστασία, είχε λάβει ένα μήνυμα που έγραφε: «Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου, επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αναστασίας

«Domino effect – Thank you Emma!

Η στιγμή που μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιό σου ή χτυπάει το τηλέφωνο για να σου πουν ότι βρέθηκε μόσχευμα και ότι πας χειρουργείο, είναι ίσως η καλύτερη της ζωής σου μέχρι τότε. Κάτι αντίστροφο συμβαίνει από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχει μια οικογένεια και πολλοί φίλοι που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις αντιθέσεις της ζωής. Δεν φτάνουν όλες οι αγκαλιές του κόσμου για να καλύψουν το κενό.

Στην περίπτωση της Έμμας, σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον υπέροχο άνθρωπο, που μου έλεγε ακριβώς αυτό: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου, επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”. Να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη, τη ζωή και τη δύναμη στη μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια της; Θα είναι λίγο.

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήμουν στο Ωνάσειο, μια υπέροχη γυναίκα και μητέρα, συνδεδεμένη σε δύο μηχανήματα υποστήριξης καρδιάς, περίμενε για το θαύμα της δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή. Και σε κάθε μας συνομιλία, συνάντηση και βλέμμα της έλεγα με σιγουριά ότι θα την έχει, ότι θα ξαναδεί την οικογένειά της και θα ξαναγκαλιάσει τον μικρό της. Ακόμα και αν δεν μπορούσα να της το δώσω. Και σήμερα, την απέκτησε. Σήμερα, μέσα από τον υπέρ-άδικο θάνατο της Έμμας, της δόθηκε ζωή και μαζί δόθηκε ζωή σε 4, 5, 6 ανθρώπους.

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε, όλοι όσοι ζούμε μέσα από έναν θάνατο, είναι ότι τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας, οι γονείς σας ή οι φίλοι σας συνεχίζουν να ζούνε μέσα μας και κάθε στιγμή ζούμε για όσα δεν κατάφεραν να ζήσουν. Και ένα ευχαριστώ που δεν φτάνουν οι λέξεις να το καλύψουν.

Ευγνωμοσύνη!».