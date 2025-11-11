Οι λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 11/11.

Πιο αναλυτικά την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανόν στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά και είναι πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις νυκτερινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς), 12 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 14 βαθμούς), 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία μετά το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ (ριπές ανέμων στα 60 km/h).

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Σαρωνικό σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις νυκτερινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.