Το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε να επηρεάζει τη χώρα, με το επόμενο 48ωρο να αναμένονται έντονες βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, συνοδευόμενοι από μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδοποιήσεις του 112 στη Δυτική Ελλάδα

Το 112 απέστειλε ήδη προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να τηρούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η κακοκαιρία θα ενταθεί από τα μεσάνυχτα στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα πλήξει Πελοπόννησο, Αττική και Εύβοια. Για την Πέμπτη εκτιμά ότι κυρίως τα δυτικά και τα νότια τμήματα της Αττικής «θα δεχτούν αρκετό νερό», ενώ υπογράμμισε: «Νομίζω αύριο θα βρέξει στην Αττική σε κάθε γωνιά του νομού».

Πού θα κορυφωθεί η κακοκαιρία

Την Παρασκευή τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.

⚠️⛈️Χάρτης Ma Alert ⚠️⛈️❗️Ενημέρωση έντονων καιρικών φαινομένων Posted by Forecast Weather Greece on Wednesday, October 1, 2025

Η εκτίμηση Γιαννόπουλου

Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος προβλέπει καταιγίδες την Πέμπτη σε Ιόνιο, δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην Αττική. Βροχές αναμένονται σε Θεσσαλία και Μακεδονία, ενώ λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Όπως εκτιμά, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση από το μεσημέρι της Παρασκευής.

Mηνύματα 112

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ιόνια_Νησιά



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα – Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει αυτή την ώρα την Κέρκυρα, ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην περιοχή του ακρωτηρίου Δράστης, στη βόρεια πλευρά του νησιού, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Η οικογένεια είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για παρόμοια περιστατικά.

Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα