Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Ζακύνθου για την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το νησί.

Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όλα τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, δεν θα λειτουργήσουν για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο η Ζάκυνθος θα βρεθεί στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από τις πρωινές ώρες.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.