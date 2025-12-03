«Γκουρού» των χρηματιστηρίων, «προφήτες» και άλλοι παρόμοιοι χαρακτηρισμοί έχουν αποδοθεί σε διάφορους αναλυτές που έχουν προβλέψει σωστά προβλήματα στις κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς έχουν πέσει έξω, ειδικά σε ό,τι αφορά τις πιο προσωπικές εκτιμήσεις τους.

«Το ευρώ δεν είναι το σωστό νόμισμα για την Ελλάδα», «θα έπρεπε να αποκόψουμε την Ελλάδα από τις κεφαλαιαγορές και να της επιβάλουμε ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ», «η πολιτική απλώς διαχειρίζεται το χάος», «το κεφάλαιο είναι άχρηστο, όταν δεν το αξιοποιούμε σωστά», είναι μερικές από τις κορυφαίες ατάκες του χρηματιστηριακού αναλυτή Ντιρκ Μίλερ.

Ο Μίλερ, γνωστός με το παρατσούκλι «Mr. DAX» (όπου DAX καλείται ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης), είναι ένας από τους αναλυτές που έχουν κάνει σωστές προβλέψεις, αλλά και πέσει πολλές φορές έξω, ειδικά σε συγκυρίες που φαινομενικά έπρεπε να συμβεί το αντίθετο.

Η Deutsche Welle έγραψε ότι ο Ντιρκ Μίλερ ήταν και παραμένει ένας αναλυτής διαφορετικός από τους άλλους. Με φωτογένεια, μαλλί καρφί και ξεχωριστές ατάκες που «γράφουν» στις τηλεοπτικές κάμερες, εξηγούσε πολύπλοκες οικονομικές διεργασίες με απλά λόγια και μεγάλη ευφράδεια. Ανάρπαστα έγιναν τα βιβλία του στη Γερμανία, ένα από αυτά κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα. Στα δελτία ειδήσεων το πρόσωπό του ταυτίστηκε με μία ολόκληρη εποχή, με την ευρω-κρίση και τα απόνερά της, με την αγωνία των επενδυτών να εξασφαλίσουν αποδόσεις υπό τη δαμόκλειο σπάθη της πιθανής κρίσης που θα προκαλούσε μία νέα «Lehman Brothers».

«Με το κυάλι» υψηλές αποδόσεις

Όπως συμβαίνει και με άλλους αναλυτές, ο Ντιρκ Μίλερ υποστηρίζει ότι μπορεί να δώσει μία απάντηση στις αγωνίες των επενδυτών. Πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται ο ίδιος. Ήδη το 2015 ο Γερμανός αναλυτής ίδρυσε μία δική του εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία σήμερα ονομάζεται «DM Premium Strategie Defensiv Euro». Συνήθως οι επαγγελματίες του είδους υπόσχονται μία ετήσια απόδοση γύρω στο 6%, έτσι ώστε η πρόσοδος να υπερκαλύπτει αισθητά τον πληθωρισμό.

Πάντως, όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα Die Welt, όσοι επένδυσαν στη συνταγή του Ντιρκ Μίλερ απέχουν μακράν από την εκπλήρωση ενός τόσο φιλόδοξου στόχου. Στο χρονικό διάστημα 2015-2026 το «καλάθι των μετοχών» που έχει προτείνει ο Mr. DAX καταγράφει συνολικές απώλειες 11%. Και αυτό, παρότι ο ίδιος ο DAX έχει υπερδιπλασιαστεί στην ίδια περίοδο.

Σε μία πρώτη ανάγνωση ωστόσο, οι απώλειες της τάξης του 11% δεν εξηγούνται με το stock picking που υπογράφει ο Ντιρκ Μίλερ. Η εφημερίδα του Βερολίνου εικάζει ότι οφείλονται σε αμοιβές διαχείρισης για παράγωγα προϊόντα, τα οποία επίσης περιλαμβάνονται στο «καλάθι» του επενδυτή και υποτίθεται ότι αντισταθμίζουν κινδύνους από τη μελλοντική και ευμετάβλητη συμπεριφορά των μετοχών.

O «προφήτης της κρίσης»

Δεν είναι η πρώτη παρόμοια περίπτωση. Παλαιότερα, το γερμανικό περιοδικό DER SPIEGEL είχε αναφερθεί στον καθηγητή Οικονομικών Μαξ Όττε, συγγραφέα του ευπώλητου βιβλίου «Το crash που έρχεται», που κυκλοφόρησε το 2006 και -κατά τον Όττε- προέβλεπε την επερχόμενη κρίση χρέους. Μετά από αυτή την επιτυχία ο Μαξ Όττε ίδρυσε δική του εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους δύο διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα.

Το ένα από αυτά -όπως ανέφερε η έρευνα του DER SPIEGEL- κατέγραψε απώλειες σχεδόν 6% στην περίοδο 2013-2016, παρότι στο ίδιο διάστημα ο διεθνής δείκτης MSCI World εμφάνιζε άνοδο κατά 37%. Με άλλα λόγια: Μία επένδυση 50.000 ευρώ στον MSCI World θα απέφερε μέσα σε τρία χρόνια 68.500 ευρώ, ενώ στο επενδυτικό προϊόν του Όττε θα εμφάνιζε «υπόλοιπο λογαριασμού» μόλις 47.100 ευρώ.