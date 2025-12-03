Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο κύπελλο Ελλάδας πανηγύρισε ο Λεβαδειακός με το 3-1 επί της Μαρκό εκτός έδρας, ενώ η Athens Kallithea ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της επικρατώντας της Καβάλας με 2-1.

Ο Λεβαδειακός είναι η ομάδα που εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα με την πορεία της και δείχνει έτοιμος να κάνει το ίδιο και στο κύπελλο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Βασικά, περιμένοντας τα αποτελέσματα στους άλλους αγώνες που θα γίνουν την Τετάρτη (3/12), οι Βοιωτοί είναι στην 1η θέση αυτή τη στιγμή έχοντας μόνο νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές.

Κόντρα στη Μαρκό, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ στο 45′ με πέναλτι του Γιούριτς μετά την ανατροπή του Συμελίδη από τον Κυριακίδη και στο 65′ έγινε το 0-2 ξανά με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Γκούμας από τον Τσάκνη και εκτέλεσε ο Πεντρόσο αυτή τη φορά. Στο 75′ από ασίστ του Πεντρόσο ο Γιούριτς έγραψε το 0-3 με πλασέ από κοντά, για να διαμορφωθεί το τελικό 1-3 στο 92′ με πέναλτι του Κυριακίδη μετά το μαρκάρισμα του Κάτρη στον Ίννο.

Μαρκό: Θεοδωράκης, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Παυλίδης (64′ Μεντόζα), Μιγιένγκα, Κυριακίδης, Τσάκνης (64′ Μαρκοπουλιώτης), Μπλανκ, Ντέτλερ, Καλλέργης (64′ Μούλερ), Οικονομίδης (78′ Ίννος).

Λεβαδειακός: Άναγκερ, Συμελίδης (56′ Κωστή), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας (82′ Παλάσιος), Κατρής, Φίλων, Τζάλοου (56′ Πεντρόσο), Αμπού Χάνα (11′ λ.τρ. Μπάλτσι), Τσιμπόλα (82′ Πλέγας), Γιούριτς.

«Αντίο» με νίκη η Athens Kallithea

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Athens Kallithea που είχε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, υποδέχθηκε την Καβάλα και τη νίκησε με 2-1. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Σωτηράκο, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 47′ με τον Σταμούλη και στο 51′ ο Κριμιτζάς έκανε το 2-1 για την Athens Kallithea, με το σκορ να μην αλλάζει στη συνέχεια.