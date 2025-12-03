Τα ονόματα των μελών της προσωρινής διοίκησης, μέχρι να αναλάβει και τυπικά ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, γνωστοποίησε την Τετάρτη (3/12) με τη σχετική ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά τη μεταβίβαση των μετοχών στον Έλληνα επιχειρηματία, μέχρι όμως να ολοκληρωθεί και τυπικά η σχετική διαδικασία στις 17 Δεκεμβρίου, έπρεπε να οριστεί νέα προσωρινή διοίκηση και αυτό έγινε, με την ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς

Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς

Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων».