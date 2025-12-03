Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στο Ηράκλειο για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης, μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε αρχικά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ..

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου πατέρα και μιας 32χρονης μητέρας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν παιδιά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Η οικογένεια αποτελείται από οκτώ ανήλικους, ηλικίας από 2-15 ετών, εκ των οποίων τρία παιδιά είναι από το ζευγάρι, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι βιολογικά παιδιά της μητέρας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ.. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας έχει επιβεβαιώσει περιστατικά ξυλοδαρμών και ενδοοικογενειακής βίας, καθιστώντας την καταγγελία ακόμη πιο ανησυχητική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ένα 15χρονο παιδί της οικογένειας είχε δεχθεί λεκτικές απειλές από τον πατέρα, ενώ η μητέρα φέρεται να του είχε προκαλέσει επαναλαμβανόμενα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του και στάθηκε η αφορμή, μετά από ανώνυμη καταγγελία, να κληθεί η αστυνομία ώστε να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση.

Μετά την ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της πολυμελούς οικογένειας σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου διενεργήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι και συλλέχθηκαν στοιχεία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλα από τα επτά αδέλφια του 15χρονου παιδιού.

Με εισαγγελική εντολή και τα οκτώ παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται προσωρινά σε συγγενικό πρόσωπο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι κοινωνικές υπηρεσίες να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν είχαν κακοποιηθεί και τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά.