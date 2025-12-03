Μια απρόσμενη ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη στους πιστούς της εκκλησίας North Chili United Methodist Church (UMC) στη Νέα Υόρκη, όταν o πάστορας, ο οποίος ήταν γνωστός ως Φιλ Φανέφ, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης φύλου και πλέον θα χρησιμοποιεί θηλυκές αντωνυμίες. Ο 51χρονος πάστορας, που γεννήθηκε άνδρας, μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας ότι έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία της μετάβασης και ότι πλέον αναγνωρίζει δημόσια τον εαυτό της ως τρανς γυναίκα. Μεταφέροντας το μήνυμα και φορώντας ένα ράσο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, δήλωσε: «Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι βρίσκομαι σε μετάβαση. Δηλώνω και επιβεβαιώνω σε όλους σας ότι είμαι τρανς». Σε μια χαρακτηριστική φράση που συγκλόνισε το ποίμνιο, πρόσθεσε: «Ο καλύτερος τρόπος να το εξηγήσω είναι ότι δεν γίνομαι γυναίκα, σταματώ να προσποιούμαι ότι είμαι άνδρας».

Ο πάστορας αποκάλυψε επίσης ότι το νέο του όνομα θα είναι Φιλίππα Φέι Φανέφ, ενώ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Reverend Phil». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να λειτουργήσει ως «αστυνομία αντωνυμιών» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κανείς δεν θα απευθυνθεί σε εκείνον με λάθος τρόπο από κακή πρόθεση. Εξήγησε ότι οι αλλαγές που θα υπάρξουν θα είναι αποκλειστικά σωματικές, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται ήδη σε ορμονοθεραπεία εδώ και περίπου τρεις μήνες. Παράλληλα, σημείωσε πως η αφοσίωσή του στον Ιησού Χριστό και στη διακονία παραμένει αμετάβλητη.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη στους πιστούς της North Chili UMC, όπου κηρύττει από το 2019, ενώ το μήνυμά του αναπαράχθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο. Ο Φάνεφ διευκρίνισε ότι η United Methodist Church υποστηρίζει απόλυτα την απόφασή του να κάνει coming out, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο με την οικογένειά του. Με ειλικρίνεια είπε: «Είναι οι γονείς μου εντάξει με αυτό; Απολύτως όχι». Αποκάλυψε πως του έστειλαν μήνυμα νωρίτερα την ίδια ημέρα ζητώντας του να ενημερώσει την εκκλησία ότι δεν τον στηρίζουν, τονίζοντας ότι «επέλεξαν τις πεποιθήσεις και τις αξίες τους αντί να στηρίξουν το παιδί τους».

Καθώς πολλοί χριστιανοί θεωρούν την ομοφυλοφιλία και την τρανσεξουαλικότητα αμαρτία, η United Methodist Church, με περίπου 12,5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι σε διαφορετικές ταυτότητες. Τον Μάιο του 2024, το Ανώτατο Νομοθετικό Σώμα της UMC, η Γενική Συνέλευση, ψήφισε την κατάργηση της απαγόρευσης χειροτονίας κληρικών που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα, ενώ ενέκρινε και τη δυνατότητα τέλεσης γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μέσα στην εκκλησία. Οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο, συνοδευόμενες από την αφαίρεση κάθε φράσης από το Book of Discipline που χαρακτήριζε την ομοφυλοφιλία «ασύμβατη με τη χριστιανική διδασκαλία». Πλέον, η UMC θεωρεί ότι η ανθρώπινη σεξουαλικότητα αποτελεί «ιερό δώρο», όπως αναφέρεται στις Αναθεωρημένες Κοινωνικές Αρχές της. Στην ιστοσελίδα της τονίζεται: «Παρότι το θέμα της σεξουαλικότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, όλα τα άτομα είναι ευπρόσδεκτα στην εκκλησία και ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν το κάλεσμά τους στη διακονία και αποστολή για τη μεταμόρφωση του κόσμου». Μετά τις νέες αποφάσεις για την ομοφυλοφιλία, η UMC έχασε περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη μέσα σε μία νύχτα.

Κατά τη δική του εμπειρία, ο Φανέφ αναρωτήθηκε: «Αν νιώθατε το Άγιο Πνεύμα να σας περιβάλλει με τρόπους που δεν έχετε νιώσει εδώ και χρόνια, δεν θα είχατε την αίσθηση ότι ίσως αυτό είναι κάτι με το οποίο ο Θεός είναι εντάξει;». Στο 12λεπτο κήρυγμά του, εξήγησε τη διάκριση μεταξύ ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είναι άφυλο. «Είμαι έτσι από τότε που είμαστε όλοι μαζί», είπε στην κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιδιώκει τη ζωή του με κριτήριο τη ρομαντική σχέση.

Ο Φανέφ ενημέρωσε ότι η North Chili UMC θα προσφέρει στα μέλη της εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την LGBTQ+ κοινότητα και ότι η δική του αποκάλυψη θα συμβάλει στο να γίνει ο χώρος πιο φιλόξενος για «περιθωριοποιημένα» άτομα. Σε μήνυμά του προς την Daily Mail, ανέφερε ότι η εκκλησία και ο ίδιος θα ξεκινήσουν «να μαθαίνουν μαζί» χρησιμοποιώντας το βιβλίο της Τζίνι Γκέινσμπεργκ (Jeannie Gainsburg) με τίτλο «The Savvy Ally», που καθοδηγεί τους αναγνώστες στο πώς να είναι σεβαστικοί απέναντι στα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας. Πρόσθεσε επίσης: «Από τότε που έκανα την ανακοίνωση στην εκκλησία, η ενορία μου έχει υπάρξει πολύ υποστηρικτική».