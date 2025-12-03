Ο Ολυμπιακός έκανε το 3×3 στο κύπελλο Ελλάδας νικώντας με 5-2 την Ελλάδα Σύρου εκτός έδρας, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να… δίνει τον πόντο στην αντίπαλο με όσα ανέφερε στις δηλώσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν στην Ερμούπολη αυτό που περίμεναν όλοι έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον προπονητή τους να στέκεται στην παρουσία των φιλάθλων και στην απόδοση των γηπεδούχων.

«Θέλω να μιλήσω για τους φίλους του Ολυμπιακού που υποστήριξαν την ομάδα. Μου άρεσε που ήρθαμε να παίξουμε εδώ γιατί πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους φιλάθλους να δουν την ομάδα που αγαπάνε», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ομάδα της Σύρου.

«Δεν μας άφησαν να είμαστε χαλαροί σε καμία στιγμή. Κάθε φορά που σκοράραμε, το έκαναν και εκείνοι. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που σκοράραμε δύο γκολ μαζεμένα δεν μας άφησαν στιγμή να χαλαρώσουμε», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.