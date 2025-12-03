Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού επικράτησε της αξιόμαχης Ελλάς στη Σύρο με 5-2.

Οι Πειραιώτες διατήρησαν το απόλυτο, έφτασαν τους εννέα βαθμούς και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι «Ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και στο 6ο λεπτό το σουτ του Γιάμτσουκ μέσα από την περιοχή βρήκε το δοκάρι του Γκίνη. Ο Ουκρανός ήταν άτυχος ξανά, αφού εννέα λεπτά αργότερα το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι. Η Ελλάς εκμεταλλεύθηκε αμυντικά και στο 19′ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, ο Καλός βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, όμως ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού κράτησε το μηδέν.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ… απάντησε στις ευκαιρίες, αλλά στο 22′ ο Κοστίνια πλάσαρε άστοχα. Η πίεση έγινε εντονότερη και στο 25′ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Ωραία κομπίνα από στημένη φάση, ο Γιαζίτσι έκανε το σουτ και με τη βοήθεια της τύχης πέτυχε το 1-0. Οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν ακόμα δυο ευκαιρίες μέχρι το 45λεπτο, αλλά Γιάρεμτσουκ και Καμπελά δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Ξεκίνημα με γκολ για τον Ολυμπιακό, αφού στο 48′ ο Ταρέμι με κοντινή προβολή σημείωσε το 2-0. Δυο λεπτά αργότερα η Ελλάς Σύρου πέτυχε ένα ιστορικό τέρμα, με τον Καλογερόπουλο να σημειώνει αυτογκόλ. Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 61′ ήρθε το τρίτο γκολ. Νασιμέντο και Ταρέμι «έκρυψαν» την μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Γιαζίτζι που εκτέλεσε άψογα για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Γκίνης ήταν εντυπωσιακός και στο 74′ νίκησε τον Ουκρανό φορ σε τετ-α-τετ.

Η Ελλάς Σύρου δεν τα παράτησε, βρήκε κενά και στο 79′ ο Βερνάρδος πρόλαβε τον Μπάτη για το 2-3. Ελ Καμπί, Ροντινέι και Στρεφέτσα έδωσαν άλλον αέρα με την είσοδό τους στο 80′ και ο Ολυμπιακός πέτυχε δυο τέρματα. Κι αφού δεν ισοφάρισε ο Νίνο, στην εξέλιξη της φάσης ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά πέτυχε το 4-2. Με την συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο Στρεφέτσα με υπέροχη ενέργεια από τα πλάγια μοίρασε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος με ιδανικό πλασέ διαμόρφωσε το 5-2.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (68΄ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι (68΄ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ