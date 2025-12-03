Η μικρή απόσταση ανάμεσα στο στρατόπεδο και το γήπεδο προσέφερε σε έναν στρατιώτη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ελλάς από το φυλάκιο.

Η μεσημεριανή ώρα έναρξης (13:30), σε συνδυασμό με τη θέση του γηπέδου στην Ερμούπολη, δημιούργησαν μια ασυνήθιστη εικόνα λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάς και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Εξαιτίας της εγγύτητας του στρατοπέδου, ο συγκεκριμένος στρατιώτης μπορούσε από το φυλάκιο της σκοπιάς να βλέπει χωρίς εμπόδιο την εξέλιξη του παιχνιδιού των «Ερυθρόλευκων». Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 5-2.