Μεγάλη είναι η ουρά που έχουν σχηματίσει δεκάδες πολίτες έξω από το θέατρο «Παλλάς», όπου στις 19:00 θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή του στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης.

Σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει επίσημα το βιβλίο του στο θέατρο «Παλλάς», κλείνοντας με τη δική του ομιλία μια περίοδο περίπου δέκα ημερών κατά την οποία ο πολιτικός κόσμος, οι δημοσιογράφοι και βέβαια το κοινό, είχε τον χρόνο να διαβάσει, να σχολιάσει, αλλά και να ασκήσει κριτική στις πιο καίριες σελίδες της αυτοβιογραφίας του.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των 33.000 πωλήσεων αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών για τα όσα αναφέρονται πρωτίστως για την πολυσυζητημένη περίοδο 2015-2019 που ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συγκυβερνούσε με τους ΑΝΕΛ.

Απόψε, με την τοποθέτησή του, ο Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά: να σχολιάσει την κριτική που δέχθηκε, να δώσει απαντήσεις σε όσα του καταλογίζονται, και κυρίως να αποτυπώσει ξεκάθαρα το πολιτικό του στίγμα.