Το πολυσέλιδο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υπό τον τίτλο «Ιθάκη», έκανε την εμφάνισή του στα βιβλιοπωλεία στις 24 Νοεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης. Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει επίσημα το πόνημά του στο θέατρο «Παλλάς», κλείνοντας με τη δική του ομιλία μια περίοδο περίπου δέκα ημερών κατά την οποία ο πολιτικός κόσμος, οι δημοσιογράφοι και βέβαια το κοινό, είχε τον χρόνο να διαβάσει, να σχολιάσει, αλλά και να ασκήσει κριτική στις πιο καίριες σελίδες της αυτοβιογραφίας του.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των 33.000 πωλήσεων αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών για τα όσα αναφέρονται πρωτίστως για την πολυσυζητημένη περίοδο 2015-2019 που ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συγκυβερνούσε με τους ΑΝΕΛ.

Αυτή η σκόπιμη χρονική απόσταση μεταξύ κυκλοφορίας και παρουσίασης δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου οι βασικές αποκαλύψεις, οι πολιτικές αναφορές και οι προσωπικές του κρίσεις έχουν ήδη γίνει γνωστές, επιτρέποντας ταυτόχρονα να ξεπροβάλουν πτυχές του βιβλίου που δεν είχαν ακόμη αναδειχθεί. Απόψε, με την τοποθέτησή του, ο Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά: να σχολιάσει την κριτική που δέχθηκε, να δώσει απαντήσεις σε όσα του καταλογίζονται, και κυρίως να αποτυπώσει ξεκάθαρα το πολιτικό του στίγμα.

H ομιλία θα έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα

Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η ομιλία δεν θα περιοριστεί σε προσωπικά σχόλια ή διευκρινίσεις· θα έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, πιθανώς πιο έντονο από ό,τι περιμένουν όσοι παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Άγνωστο παραμένει αν θα αφήσει καθαρές ενδείξεις για την επόμενη μέρα και για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα, κάτι που ο ίδιος κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό, ακόμη και απέναντι στους στενότερους συνεργάτες του, όσο κι αν όλοι το θεωρούν πλέον βέβαιο.

Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται και στο πώς θα περιγράψει την επαφή που θέλει να διατηρήσει με την κοινωνία, μια διάσταση που επανέρχεται σταθερά σε όλες τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Αναπόφευκτα, όλα τα βλέμματα στρέφονται και στο μέτωπο της σύγκρουσης με τον νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η «Ιθάκη» είναι διάσπαρτη από αιχμηρές αναφορές προς τον πρόεδρο της τωρινής κυβέρνησης, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων – από τις πολιτικές επιλογές της τελευταίας δεκαετίας μέχρι ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σημερινή ομιλία θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχίσει στο ίδιο ύφος, καθιστώντας σαφές ποιον θεωρεί ως βασικό πολιτικό του αντίπαλο.

Ένα ακόμη σημείο που ανοίγει κύκλους συζητήσεων αφορά τις αναφορές του κ. Τσίπρα στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση. Στο βιβλίο αποκαλύπτεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε σκεφτεί και τους δύο ως πιθανούς διαδόχους του, σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές – προτάσεις που, όπως περιγράφεται, δεν προχώρησαν. Παρότι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές φαίνεται να μην επιθυμούν να ξανανοίξει εκείνο το κεφάλαιο, η αναδρομή του Τσίπρα σε εκείνες τις στιγμές προκαλεί νέο κύκλο σχολίων για τις ισορροπίες στην Αριστερά και για το πώς διαμορφώνονται πλέον οι σχέσεις μεταξύ όσων κάποτε συνεργάστηκαν στενά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται βέβαια και στο ποιοι θα βρίσκονται απόψε στις θέσεις του θεάτρου Παλλάς. Η παρουσία ή η απουσία κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της Κεντροαριστεράς αναμένεται να αποτελέσει πολιτικό μήνυμα από μόνη της. Ήδη πάντως οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του από τα κρίσιμα χρόνια της διακυβέρνησης (2015–2019) έχουν προαναγγείλει την παρουσία τους. Η συγκέντρωση τόσων προσώπων που διαχειρίστηκαν σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις δίνει στη βραδιά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, τροφοδοτώντας σενάρια ότι η εκδήλωση δεν αφορά απλώς την παρουσίαση ενός βιβλίου, αλλά ενδεχομένως και την απαρχή μιας νέας πολιτικής πορείας.

Τα σενάρια αυτά ενισχύονται και από τα όσα γράφει ο ίδιος ο Τσίπρας στο τέλος της «Ιθάκης», όπου μιλά για μια «νέα εθνική πυξίδα». Κάνει λόγο για ένα πλήρωμα που έχει ωριμάσει, για μια χώρα που βγήκε από τη δική της Οδύσσεια και για ένα ταξίδι που συνεχίζεται, με τη διάσημη καβαφική αναφορά να λειτουργεί ως κλείσιμο αλλά και ως υπόμνηση ότι καμία «Ιθάκη» δεν αποτελεί τελικό προορισμό.