Οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας το 2015 – 2019 αναμένεται να δώσουν το «παρών» αύριο Τετάρτη στο θέατρο «Παλλάς», στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη».

Η ισχυρή αυτή συγκέντρωση προσώπων της τότε κυβέρνησης, πολλοί εκ των οποίων πρωταγωνίστησαν σε κρίσιμες αποφάσεις εκείνης της εποχής, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από μια εκδήλωση που, αρχικά, σχεδιάστηκε ως αφετηρία μιας νέας πολιτικής πορείας για τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υπήρχε, η παρουσίαση του βιβλίου θα λειτουργούσε ως συμβολικό «restart», που θα σηματοδοτούσε το πέρασμα από το παρελθόν σε μια νέα φάση. Η «Ιθάκη» θα ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα μιας πορείας που, όπως γινόταν γνωστό από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, θα οδηγούσε μέχρι και στη δημιουργία νέου κόμματος στις αρχές του 2026, πιθανότατα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Έντονες αντιδράσεις έχει φέρει η «Ιθάκη»

Η κυκλοφορία του βιβλίου ωστόσο, που συνεχίζει να γνωρίζει πιένες και να φιγουράρει στις προθήκες όλων των μεγάλων βιβλιοπωλείων, έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις από πρώην συνεργάτες του Τσίπρα, οι οποίοι απορρίπτουν δημόσια μια σειρά από σημεία της αφήγησης της περιόδου 2015 – 2019.

Αντί το βιβλίο να λειτουργήσει αμιγώς ως γέφυρα προς το μέλλον, έφερε στην επιφάνεια μνήμες και αντιπαραθέσεις που ο ίδιος ο Τσίπρας θα ήθελε ξεκάθαρα να έχουν μείνει πίσω.

Πηγές αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται σε έντονο προβληματισμό ενόψει της ομιλίας του στο «Παλλάς».

Δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα απαντήσει στις αιχμές που δέχτηκε από προσωπικότητες όπως ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης, η πάλαι ποτέ πρόεδρος της Βουλής και νυν επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο στενός συνεργάτης του την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας ως υπουργός Οικονομικών και μετέπειτα επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο μετέπειτα υπουργός Οικονομικών και τώρα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο διάδοχός του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, ή αν θα αποφύγει να δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση. Παράλληλα, η το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας αναμένεται να αποκλείσει πρόσωπα όπως η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης από το νέο του πολιτικό σχήμα έχει δημιουργήσει νέο κύμα έντασης στον χώρο της αριστερής παράταξης.

Τι θα γίνει στην εκδήλωση

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια προσπάθεια «ιστορικής και οικονομικής αποτίμησης» της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσουν η καθηγήτρια Ιστορίας του ΑΠΘ Ιωάννα Λαλιώτου, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας Αντώνης Λιάκος και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος πλέον είναι σύμβουλος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ευγενία Φωτονιάτα, επικεφαλής του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συζήτηση, όσο ακαδημαϊκή κι αν επιχειρηθεί να παρουσιαστεί, δεν μπορεί να αποφύγει το πολιτικό φορτίο που τη συνοδεύει.

Ακόμη όμως πιο καθοριστικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι που σήμερα στελεχώνουν τη νέα προσπάθεια του Τσίπρα. Παρά τη ρητορική περί «νέας αρχής», οι περισσότεροι είναι πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση: Αντώνης Λιάκος, Γιώργος Χουλιαράκης, Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς, Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Γιώργος Κατρούγκαλος, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Μπάρκας, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Ραγκούσης, Νίκος Κοτζιάς και πολλοί ακόμη. Οι περισσότεροι εξ αυτών αναμένεται να δώσουν το «παρών» αύριο στο θέατρο Παλλάς. Πρόκειται για μια «παλιά ομάδα» που συνδέεται άρρηκτα με όλες τις κρίσιμες και αμφιλεγόμενες πτυχές της διακυβέρνησης 2015-2019. Η επανεμφάνισή τους στο πλευρό του Τσίπρα δημιουργεί την αίσθηση ότι το νέο εγχείρημα μπορεί τελικά να αποτελεί περισσότερο μια συνέχεια του παρελθόντος παρά ρήξη με αυτό. Αυτό ωστόσο, μένει να φανεί.