Στο σύνολο της ασκούμενης πολιτικής κατά την περίοδο 2015 – 2019 που ήταν πρωθυπουργός αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, με τίτλο «Ιθάκη», που μόλις κυκλοφόρησε. Στο ογκώδες πόνημά του κάνει ειδική μνεία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη Συμφωνία των Πρεσπών, στα ελληνοτουρκικά, στις σχέσεις με τη Ρωσία αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταρχάς, υπεραμύνεται της Συμφωνίας των Πρεσπών που συνομολογήθηκε με τους βόρειους γείτονές μας στις 12 Ιουνίου 2018.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Είχα βάλει ένα διπλό στοίχημα την αρχή της θητείας μου: στο τέλος της τετραετίας η Ελλάδα να έχει βγει από τα Μνημόνια και να έχει γίνει ηγέτιδα δύναμη στη νοτιοανατολική Ευρώπη, πρωταγωνίστρια για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία των λαών της περιοχής.

Το πρώτο το είχαμε πετύχει. Για να πετύχουμε το δεύτερο, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Μόνο που, μετά τη διαφοροποίηση του Καμμένου, η κυβερνητική πλειοψηφία είχε διαρραγεί. Είχα, λοιπόν, μπροστά μου ένα διπλό πρόβλημα: και η Συμφωνία να υπερψηφιστεί και η Κυβέρνηση να μείνει στη θέση της. Δεν ήταν απλό. Όλοι οι άνεμοι φυσούσαν εναντίον μας. Αποφάσισα πως είχε έρθει η ώρα της ρήξης με τον Καμμένο. Στις 13 Ιανουαρίου 2019, παραιτήθηκε από Υπουργός Άμυνας. Αποδέχθηκα την παραίτησή του, τον ευχαρίστησα για τη συνεργασία που είχαμε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, αλλά του εξήγησα ότι η βασική μου επιδίωξη, μετά το πέρας των Μνημονίων, ήταν πλέον η αποκατάσταση του ρόλου της χώρας μας στο διεθνές στερέωμα».

Και προσθέτει: «Η Συμφωνία των Πρεσπών κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 25 Ιανουαρίου 2019, επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την πρώτη μας εκλογική νίκη, και έπειτα από μία από τις πιο πολωμένες και ιστορικά φορτισμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Μεταπολίτευσης. Καταφέραμε, τελικά, να συγκεντρώσουμε 153 ψήφους υπέρ της Συμφωνίας. Δύο ψήφους περισσότερες από αυτές που είχαμε λάβει κατά τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, μερικές μέρες νωρίτερα.

Εκτός από τους 145 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ ψήφισαν ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος και η Έλενα Κουντουρά, που προέρχονταν από τους ΑΝ.ΕΛ, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο Σπύρος Λυκούδης και ο Σπύρος Δανέλλης από το Ποτάμι, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος από το ΚΙΝ.ΑΛ. και η ανεξάρτητη Κατερίνα Παπακώστα».

Οι σχέσεις με την Τουρκία στο βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα χωρίζονται σε δύο περιόδους

Όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, αυτές μέσα στο βιβλίο χωρίζονται σε δύο περιόδους. Σε αυτή πριν και σε αυτή μετά την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ταγίπ Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στις τρεις επισκέψεις που έκανε στη γειτονική χώρα μέσα σε επτά μήνες που είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών και τον κ. Ερντογάν να έρχεται για επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017 όπου υπήρχε και η δημόσια αντιπαράθεση του υψηλού καλεσμένου με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Στο βιβλίο περιγράφει επίσης τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτών στις 2 Μαρτίου του 2018 στον ακριτικό Έβρο, αλλά και τα γεγονότα που αφορούσαν την έξοδο στο Αιγαίο του ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός». «Η ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» βρέθηκε από την πρώτη στιγμή απέναντι στο «Μπαρμπαρός»» όπως αναφέρει, ασκώντας παράλληλα κριτική στην τωρινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο που αντέδρασε στην περίπτωση του «Όρουτς Ρέις».

Τι λέει για τη Ρωσία και για τον Πούτιν

Μνεία γίνεται και στις σχέσεις με τη Ρωσία και προσωπικά με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την πρώτη περίοδο συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με τους ΑΝΕΛ, το 2015, όπου η Ελλάδα είχε βρεθεί ένα βήμα πριν την πλήρη χρεοκοπία και αναζητούνταν οικονομική βοήθεια από παντού.

Ο κ. Τσίπρας περιγράφει πως κοιτούσε με απορία υπουργούς του, μεταξύ αυτών και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, να αποκαλούν «σύντροφο» τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ (σ.σ. τότε πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Από την επίσκεψη στη Μόσχα αυτό που μένει είναι η αποστομωτική απάντηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός διερεύνησε τη δυνατότητα να αγοράσει η Ρωσία γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου: «Η απάντησή του ήταν όχι απλώς ειλικρινής, αλλά θα έλεγα ωμή. Θα προτιμούσε, μου είπε, εκείνα τα χρήματα που ζητήσαμε να τα έδινε σε ένα ορφανοτροφείο, διότι αν τα έδινε στην Ελλάδα, θα ήταν σαν να τα πετούσε σε έναν σκουπιδοτενεκέ… «Να τα βρεις με τη Μέρκελ», μου είπε απλά και καθαρά» αναφέρει.

Η κομβική σχέση με τις ΗΠΑ

Τέλος, θεωρεί κομβική τη σχέση που ανέπτυξε με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο του 2017, όπου συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, τότε ήταν που τέθηκαν οι νέες βάσεις στη διμερή συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, εκείνη την εποχή επετεύχθη «η προώθηση της συνεργασίας 3+1 με το Ισραήλ, ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών F-16 και η εξασφάλιση σημαντικών επενδύσεων, με πιο χαρακτηριστική το πλωτό κέντρο επανυγροποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη».