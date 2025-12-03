Η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και η Gazzetta dello Sport αναφέρθηκε και στο ποσό που θα απαιτηθεί για την απόκτησή του και το οποίο μπορεί να αποδειχθεί μικρό στο μέλλον.

Την Τρίτη (2/12) τα βελγικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στον 18χρονο Έλληνα άσο της Γκενκ, τονίζοντας πως… 23 ομάδες είχαν στείλει ανθρώπους τους στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Βασιλεία στο Europa League, όπου ήταν πρωταγωνιστής με το πανέμορφο γκολ που πέτυχε, για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Μία μέρα μετά, σειρά παίρνει ο ιταλικός Τύπος, ο οποίος αναφέρεται στο ενδιαφέρον των «ροσονέρι».

Συγκεκριμένα, είναι η Gazzetta dello Sport αυτή που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των Μιλανέζων για τον Καρέτσα, γράφοντας τα εξής…

«Μερικές φορές υπάρχουν σημάδια που μοιάζουν με πεπρωμένο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο ταλαντούχος αριστεροπόδαρος παίκτης της Γκενκ, γεννημένος το 2007, δεν είχε σκοράρει αυτή τη σεζόν πριν από την πρόσφατη αγωνιστική του Europa League. Ως επιθετικός μέσος που παίζει κυρίως δεξιά, είναι περισσότερο συνηθισμένος στο να δημιουργεί γκολ παρά να σκοράρει ο ίδιος. Οι ασίστ είναι η ειδικότητά του, με 9 ήδη σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο αγώνας εναντίον της Βασιλείας, εν ολίγοις, ήταν η κλασική εξαίρεση. Αλλά ποιο θα μπορούσε να είναι το σημάδι του πεπρωμένου; Απλό: Στο Cegeka Arena στις 27 Νοεμβρίου, υπήρχε ένας απεσταλμένος από την Μίλαν, ο οποίος είχε πάει στο Βέλγιο ειδικά γι’ αυτόν. Και, προφανώς, η αναφορά για τον 18χρονο παίκτη της Γκενκ ήταν πολύ θετική, και όχι μόνο λόγω του γκολ αλα Ντελ Πιέρο, αν και με το αριστερό πόδι.

Γεννημένος στο Βέλγιο, έχει επιλέξει την Εθνική Ελλάδας ως τον ποδοσφαιρικό του προορισμό, έχοντας ήδη πετύχει 3 γκολ σε 9 εμφανίσεις. Παρά το ύψος του (1,73 εκ.) και τη μικρή του σωματική διάπλαση, μπορεί να παίξει σε υψηλό ρυθμό και ξεχωρίζει στο ένας εναντίον ενός, χάρη στην ταχύτητά του σε στενούς χώρους.

Σίγουρα δεν είναι ο τύπος του παίκτη από τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν άμεσα οι «ροσονέρι» – πού θα χωρέσει στο 3-5-2 του Αλέγκρι; – αλλά με δεδομένο το ταλέντο του οι Μιλανέζοι θα πρέπει να προλάβουν τους έτερους διεκδικητές. Όχι σε τιμή ευκαιρίας: Θα χρειαστούν τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, φαίνονται πολλά λεφτά. Αύριο, μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν μικρό αυτό το ποσό».