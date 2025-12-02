Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και γι’ αυτό έγινε… χαμός στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βασιλεία για το Europa League, όπου έβαλε γκολάρα, από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Η Ευρώπη έμαθε κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν τον νεαρό άσο καθώς στα 17 του χρόνια έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Εθνική Ελλάδας, με τα φώτα να στρέφονται πάνω του. Ο Καρέτσας, ο οποίος στο μεταξύ έκλεισε τα 18 του χρόνια, συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό τη φετινή σεζόν και οι ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν αυξάνονται συνεχώς.

Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα στο Βέλγιο, στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βασιλεία για το Europa League, την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκαν στο γήπεδο άνθρωποι από 23 ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίοι ήθελαν να δουν από κοντά σε δράση τον Έλληνα άσο. Και τον είδαν, τελικά, να βάζει και μια γκολάρα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-1.

Οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι στο γήπεδο της Γκενκ ήταν άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι, της Μίλαν, της Ντόρτμουντ, της Λεβερκούζεν, της Μονακό και άλλων 18 ομάδων, με τον Καρέτσα να έχει ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι και το 2029.