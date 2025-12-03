Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) ενώνει τη φωνή της με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, «ο απολογισμός της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) αποκαλύπτει ότι ο αγώνας για την εργασιακή συμμετοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη είναι παγκόσμιο και δομικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 51% των ατόμων με αναπηρία συμμετέχει στην αγορά εργασίας έναντι του 75% του συνολικού πληθυσμού.

Παράλληλα, το 29% των ατόμων με αναπηρία ζει σε κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με το 18% του συνολικού πληθυσμού.

Τα νούμερα αυτά υποδεικνύουν μια συστηματική και δομική ανισότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια “Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία”, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, όπως πρωτοβουλίες για εύλογες προσαρμογές και αλλαγή των πρακτικών πρόσληψης.

Ωστόσο, αυτά τα μέτρα παραμένουν απλώς κατευθυντήριες γραμμές, ενώ βασίζονται στην καλή θέληση των εργοδοτών», επισημαίνει η Συνομοσπονδία.

Επίσης, η ΓΣΕΕ φέρνει στο φως τα συγκλονιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το πρώτο Τακτικό Βαρόμετρο της ΕΣΑμεΑ για την ελληνική πραγματικότητα, τα οποία επιβεβαιώνουν και επιδεινώνουν την ήδη ανησυχητική ευρωπαϊκή εικόνα που περιγράφει η ETUC.

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία, «στο ελληνικό πλαίσιο τα δεδομένα είναι ακόμα πιο ανησυχητικά.

Σύμφωνα με το Πρώτο Τακτικό Βαρόμετρο Δικαιωμάτων της ΕΣΑμεΑ (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2025) που διεξήχθη με 2.716 άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις:

-Το 82% των νέων 15-24 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ.

-Το 49,2% των νέων 25-34 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ.

-Στο εύρος 35-54 ετών, μόνο το 44,3% εργάζεται.

Μόνο το 33% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία είναι ενταγμένο στην αγορά εργασίας

-Το 56% των μισθωτών ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζει εμπόδια προσβασιμότητας στους χώρους εργασίας.

-Το 25% του δείγματος ζει σε νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα έως 600 ευρώ.

-Το 50% των ατόμων με μέτριας έως μεγάλης σοβαρότητας αναπηρία, έχει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ.

-Το 25% των ατόμων έχει εισόδημα από 0 έως 230 ευρώ μηνιαίως.

-Τα 4 στα 10 άτομα επωμίζονται πρόσθετο κόστος διαβίωσης ανώτερο των 300 ευρώ ανά μήνα.

-Το 1/5 του δείγματος αντιμετωπίζει δαπάνες που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ τον μήνα».

Τέλος, η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι στηρίζει τα αιτήματα της ΕΣΑμεΑ.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η ΓΣΕΕ διεκδικεί:

-Θέσπιση υποχρεωτικών μέτρων για τη δικαίωση της απασχόλησης και την ισότιμη μεταχείριση στον χώρο εργασίας.

-Κατάργηση των άδικων διακοπών προνοιακών επιδομάτων σε περίπτωση εργασίας.

-Κατοχύρωση της υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού και διευρυμένη πρόσβαση σε όλα τα άτομα που την χρειάζονται.

-Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.

-Ενεργή κοινοποίηση των δικαιωμάτων σε τοπικό επίπεδο.

-Καθιέρωση δεσμευτικών νομικών πλαισίων για την προσβασιμότητα και τη δικαιοσύνη.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις. Επιβάλλεται άμεσα η θέσπιση δεσμευτικών μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν την κοινωνική προστασία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία», σημειώνει η ΓΣΕΕ.