Σομαλοί αντέδρασαν σήμερα με οργή στα υποτιμητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για αυτούς και τη χώρα τους, αν και ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεστόμισε κάποιες δυσάρεστες αλήθειες.

Χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης του, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, χαρακτηρίζοντας τους Σομαλούς «σκουπίδια» και λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ. «Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», είπε.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο». «Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρωμάει», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας πρόεδρος.

Έκανε αυτά τα σχόλια με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Ο Αμπντισαλάν Ομάρ, ένας ηλικιωμένος άνδρας που ζει στην κεντρική Σομαλία, δήλωσε σοκαρισμένος από τη χυδαία γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ.

«Ο κόσμος πρέπει να απαντήσει», τόνισε ο Ομάρ. «Οι πρόεδροι που μιλούν με τέτοιο τρόπο δεν μπορούν να υπηρετούν τις ΗΠΑ και τον κόσμο».

«Στην κουλτούρα μας, δεν χρησιμοποιούμε υβριστική γλώσσα», δήλωσε στο Reuters ο Μπούλε Ισμαήλ, ένας 45χρονος οικοδόμος στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου. «Είναι καθήκον των ΗΠΑ και του λαού τους να λάβουν μέτρα και να θυμώσουν πρώτα με τον Τραμπ και μετά να τον πάνε στο ψυχιατρείο να εξεταστεί».

Ο Τραμπ βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο και έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε Αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας.

«Καλύτερα, ας αγνοήσουμε» τα σχόλια Τραμπ, δηλώνει ο Σομαλός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Σομαλίας Χαμζά Αμπντί Μπάρε έδωσε μια πιο διπλωματική χροιά κατά την ομιλία του σε μια σύνοδο κορυφής για την καινοτομία στο Μογκαντίσου, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έχει προσβάλει και άλλες χώρες.

«Ο Τραμπ έχει προσβάλει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας και της Νότιας Αφρικής. Υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζονται σχολιασμό, απλώς το προσπερνάμε. Είναι καλύτερο να τα αγνοούμε παρά να κάνουμε θέμα τα λόγια του», είπε ο Σομαλός πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τερματίζει την προσωρινή προστασία από απέλαση για τους Σομαλούς που ζουν στη Μινεσότα, λέγοντας ότι «σομαλικές συμμορίες» τρομοκρατούσαν την πολιτεία. Δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία και τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η περιγραφή του ήταν αναληθής.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

Η χώρα εξακολουθεί να μαστίζεται από βία και φτώχεια και μάχεται κατά μιας μαχητικής ισλαμιστικής ομάδας, της αλ Σεμπάμπ, η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα και προσπαθεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες να ανατρέψει την κεντρική κυβέρνηση της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Τραμπ ως πρωτίστως κριτική για την κυβέρνησή τους, ορισμένοι Σομαλοί χειροκρότησαν σήμερα αυτό που χαρακτήρισα ειλικρίνειά του. «Ο Τραμπ είπε την αλήθεια αλλά με δυσάρεστα λόγια», είπε η Σαμίρα Αμπντουλάχι, κάτοικος του Μογκαντίσου, της οποίας η γη απαλλοτριώθηκε από την κυβέρνηση. «Δεν έχουμε κυβέρνηση. Η αλ Σεμπάμπ λεηλατεί και βομβαρδίζει όλους τους Σομαλούς», είπε.