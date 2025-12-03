Ο Ηλίας Κουτσουπιάς είναι από τους καλύτερους παίκτες της Φροζινόνε που στοχεύει στην άνοδο στη Serie A και σύμφωνα με όσα αναφέρει έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος υπάρχει ενδιαφέρον από δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες.

Ο 24χρονος Έλληνας χαφ είναι στην Ιταλία από το 2018 και τον περασμένο Ιανουάριο η Φροζινόνε τον απέκτησε από την Καταντζάρο και δεν το μετάνιωσε. Με 5 γκολ 4 ασίστ σε 14 συμμετοχές, άλλωστε, στη φετινή σεζόν, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του.

Η Φροζινόνε βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας της Serie B, στο -2 από τη Μόντσα, έχοντας ως στόχο την άνοδο στη Serie A και ο Κουτσουπιάς έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων, ανάμεσα στις οποίες είναι και δύο μεγάλες ελληνικές.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, χωρίς να τις κατονομάσει, προσθέτοντας πως ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδα της Ισπανίας για τον Έλληνα χαφ που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τη Φροζινόνε.