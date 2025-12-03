Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (4/12) τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ είναι αμφίβολη καθώς ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (3/12).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και να επιστρέψουν στις νίκες, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την οποία ισοβαθμούν καθώς οι δύο ομάδες είναι στο 8-5.

Το παιχνίδι ούτως ή άλλως είναι δύσκολο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και μπορεί να γίνει δυσκολότερο καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (3/12), με τους «ερυθρόλευκους» να ελπίζουν σε βελτίωση της κατάστασής του την Πέμπτη ώστε να είναι διαθέσιμος.

Από εκεί και πέρα, επιστρέφει στη δράση ο Φρανκ Νιλικίνα καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον οπίσθιο μηριαίο ενώ εκτός δράσης παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, όπως φυσικά και οι Έβανς και Φαλ.