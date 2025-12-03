Με γκολ του Μπάκου στο 79ο λεπτό ο Ατρόμητος νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την ΑΕΛ, εξασφάλισε την παρουσία του στην πρώτη 12άδα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και θα είναι στα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 9′ είχαν την πρώτη τους φάση με το σουτ του Μπάκου που απέκρουσε ο Μελίσσας, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι στο 16′ με την ωραία προσπάθεια του Τούπτα, το σουτ του οποίου, εντός περιοχής, έφυγε άουτ.

Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια του Μπάκου στο 27′, όταν και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ με σουτ από το ύψος του πέναλτι, δεν υπήρχε κάποια άλλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, αν και ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν καλός.

Στο β’ μέρος, με τους προπονητές να αρχίζουν τις αλλαγές, οι δύο ομάδες έψαξαν πιο… ζωηρά το γκολ, στο οποίο αμφότερες πλησίασαν. Οι Λαρισαίοι στο 61′ με το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Ατανάσοφ που μπλόκαρε ο Κοσέλεφ, οι Περιστεριώτες στο 63′ με το ωραίο σουτ του Μπάκου που έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες το 0-0 παρέμενε, στο 79′ όμως ήρθε το γκολ και ήταν για τους φιλοξενούμενους, με τον Μπάκου να βγαίνει απέναντι από τον Μελίσσα και να τον νικάει με πλασέ. Ο Ατρόμητος κράτησε το 1-0 μέχρι το τέλος και πήρε τη νίκη, με την οποία εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη 12άδα της League Phase, άρα και στα νοκ-άουτ παιχνίδια.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Ηλιάδης (66′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46′ Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66′ Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58′ Χατζηστραβός), Τούπτα (46′ Γιούσης), Πασάς.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (60′ Μανσούρ), Τσακμάκης, Ούρονεν (90′ Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (78′ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (90′ Αμπαρτζίδης).