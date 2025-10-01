Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην Κέρκυρα, καθώς η κακοκαιρία περνάει από το νησί και αναμένεται να φέρει έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το 112 προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις από απόψε το βράδυ έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι καταιγίδες αφορούν την περιφέρεια ΙΝ και καλεί τους πολίτες να είναι προσεχτικοί στις μετακινήσεις τους.

Αναλυτικά, το μήνυμα:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εκδόθηκε από το 112. Όπως τονίζεται η κακοκαιρία θα χτυπήσει από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».