Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη θανατηφόρα παράσυρση που είχε ως θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι και σημειώθηκε απόγευμα της Πέμπτης 25/9 στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Χανίων, η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας, που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, άγνωστο πώς, κινήθηκε προς τα εμπρό.

Το συγκεκριμένο σημείο ήταν κατηφορικό και πριν να προλάβει ο πατέρας του παιδιού, που βρισκόταν εκεί, να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε το αγόρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι γονείς κατά τις ίδιες πληροφορίες πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.