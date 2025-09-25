Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από όχημα στη Κίσσαμο Χανίων νωρίτερα απόψε.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το τετράχρονο, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Α.Τ. Κισάμου.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και εκεί παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο των διασωστών κατά την διακομιδή του όσο και του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείο Χανίων, άφησε την τελευταία του πνοή.

Το παιδάκι, όπως έκαναν λόγο οι πληροφορίες από την πρώτη στιγμή είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.