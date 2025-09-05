Συνεχίζονται σήμερα και με drones οι έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονης τουρίστριας, που εξαφανίστηκε χθες το μεσημέρι στο φαράγγι του Βίκου, όπου είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον σύζυγό της.

Η τελευταία φορά που εθεάθη η γυναίκα ήταν στη θέση Μπελόη, στο φαράγγι του Βίκου, όπου το ζευγάρι έβγαλε φωτογραφίες. Ωστόσο, αμέσως μετά, ο σύζυγος έχασε τα ίχνη της γυναίκας του, η οποία εικάζεται ότι μπορεί να έχασε τις αισθήσεις της και να βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Σιώμου για την ΕΡΤ, στο σημείο συνεχίζονται οι έρευνες από πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ειδική ομάδα χειρισμού drones έφτασε από την Πάτρα. Παράλληλα, με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό, οι πυροσβέστες προσπαθούν να φτάσουν στο φαράγγι, κοντά στο Δασωμένο, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν την 65χρονη Ολλανδή.