Σαν σήμερα το 1944, το Σκοπευτήριο της Καισαριανής γίνεται για ακόμη μια φορά τόπος θανάτου και θυσίας. Οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν 50 Έλληνες πατριώτες, ανάμεσά τους και τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της Εθνικής Αντίστασης.

Η Ηρώ γεννήθηκε το 1927 στην Αθήνα και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές της ΕΠΟΝ, της οργάνωσης νεολαίας του ΕΑΜ. Στα χρόνια της Κατοχής, με θάρρος και αποφασιστικότητα, συμμετείχε σε αντιστασιακές ενέργειες, μεταφέροντας προκηρύξεις, όπλα και μηνύματα. Παρά τη νεότητά της, σύντομα έγινε στόχος των κατακτητών λόγω της δράσης της.

Τον Ιούλιο του 1944 συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς. Υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια στις φυλακές της οδού Μέρλιν, αλλά αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει τους συντρόφους της. Ακόμα και όταν οι βασανιστές της τής πρότειναν να σώσουν τη ζωή της αν μιλούσε, εκείνη απάντησε με την αταλάντευτη φράση: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».

Η θαρραλέα στάση της συγκλονίζει ακόμη και τους δεσμοφύλακές της. Όμως το τίμημα ήταν βαρύ. Στις 4 Σεπτεμβρίου οδηγείται στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής μαζί με άλλους 49 αγωνιστές. Εκεί, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, η Ηρώ στάθηκε αγέρωχη, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο μέχρι την τελευταία της ανάσα.

Η εκτέλεσή της σφράγισε το πρόσωπό της ως σύμβολο της θυσίας και του ηρωισμού της ελληνικής νεολαίας στον αγώνα ενάντια στη ναζιστική θηριωδία. Η μορφή της, δίπλα σε εκείνη των 200 εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944, παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1863: Ο πρίγκιπας της Δανίας, Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος Α’, αναχωρεί από την Κοπεγχάγη με προορισμό την Αθήνα. Ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, τον αποχαιρετά λέγοντας: «Να θυμάσαι ότι αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν».

1899: Ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το σπουδαίο ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου», έργο που θα αποτελέσει θεμέλιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

1905: Λήγει ο Ρωσοϊαπωνικός Πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Πόρτσμουθ στο Νιου Χαμσάιρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τίοντορ Ρούσβελτ μεσολαβεί και λίγο αργότερα θα τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Η Ρωσία παραχωρεί εδάφη και δικαιώματα στην Ιαπωνία, σηματοδοτώντας την άνοδο της τελευταίας ως μεγάλης δύναμης.

1929: Ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστείδης Μπριάν προτείνει τη σύσταση «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης». Αν και η πρόταση συναντά ψυχρή αντίδραση, θεωρείται πρόδρομος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

1960: Ο Κάσιους Κλέι, που αργότερα θα μείνει στην Ιστορία ως Μοχάμεντ Άλι, κατακτά το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.

1967: Δολοφονείται από τη χούντα στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Χαλκίδης, γραμματέας της νεολαίας Λαμπράκη στην Επτάλοφο, σε μία από τις πρώτες πολιτικές δολοφονίες της Δικτατορίας.

1972: Σοκ στον κόσμο από τη σφαγή του Μονάχου. Άραβες τρομοκράτες της οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» επιτίθενται στην ισραηλινή αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δύο αθλητές δολοφονούνται, ενώ άλλοι εννιά όμηροι, πέντε τρομοκράτες και ένας αστυνομικός σκοτώνονται στη δραματική κατάληξη στο αεροδρόμιο.

1997: Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ ανακοινώνει ότι η Αθήνα αναλαμβάνει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το ιστορικό αυτό γεγονός γίνεται δεκτό με πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

2002: Ο «Λουκάς» της 17Ν, Δημήτρης Κουφοντίνας, παραδίδεται στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, αναλαμβάνοντας «την πολιτική ευθύνη» για τις ενέργειες της οργάνωσης. Η σύλληψή του σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τη διαβόητη τρομοκρατική ομάδα.

2016: Ο αστεροειδής «17473» παίρνει το όνομα Φρέντι Μέρκιουρι, στη μνήμη του θρυλικού ροκ σταρ. Η ανακοίνωση γίνεται από τον κιθαρίστα των Queen, Μπράιαν Μέι, αστροφυσικό στο επάγγελμα, σε εκδήλωση στην Ελβετία.

2023: Σοκ προκαλεί η δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, όταν μέλος πληρώματος τον σπρώχνει στη θάλασσα και παρασύρεται από την προπέλα του πλοίου. Το τραγικό περιστατικό συγκλονίζει το πανελλήνιο και προκαλεί αντιδράσεις για τις πρακτικές στις επιβιβάσεις.

Γεννήσεις

1847 – Τζέσε Τζέιμς (Jesse James), διαβόητος Αμερικανός κακοποιός, ληστής τραπεζών και τρένων, και αρχηγός της διαβόητης συμμορίας των αδελφών Τζέιμς. Αντάρτης κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο, έγινε θρύλος της Άγριας Δύσης για τη δράση του, η οποία κορυφώθηκε τη δεκαετία 1866–1876. Δολοφονήθηκε το 1882 από μέλος της δικής του συμμορίας, αφήνοντας μύθο που ξεπερνά την πραγματικότητα.

1934 – Φρέντυ Γερμανός, Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και πρωτεργάτης των πρώτων εκπομπών της ελληνικής τηλεόρασης. Με πηγαίο χιούμορ, ιδιαίτερο ύφος και διορατικότητα, άφησε το στίγμα του στη δημοσιογραφία, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό με επιτυχίες όπως «Αλάτι και Πιπέρι» και πληθώρα επιτυχημένων βιβλίων.

1946 – Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury), Βρετανός τραγουδιστής των Queen και μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της ροκ. Με εκρηκτική σκηνική παρουσία, τεράστιο φωνητικό εύρος και μεγάλες επιτυχίες όπως «Bohemian Rhapsody», «We Are the Champions», «Somebody to Love», καθιέρωσε νέα πρότυπα στην παγκόσμια μουσική. Η θεατρικότητα και η πρωτοτυπία του τον ανέδειξαν σε θρύλο του παγκόσμιου ροκ στερεώματος.

1951 – Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), Αμερικανός ηθοποιός με τεράστια επιτυχία σε ταινίες του Χόλιγουντ. Διάσημος για τον πρωτοποριακό του ρόλο ως Batman στις ταινίες του Τιμ Μπάρτον («Batman», 1989· «Batman Returns», 1992), αλλά και για τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως «Birdman», «Beetlejuice» και «Spotlight», αναγνωρίζεται για την ερμηνευτική του ευελιξία και τη σκηνική του ενέργεια.

Θάνατοι

1997 – Μητέρα Τερέζα (Mother Teresa, Αγνή Γκονξά Μπογιατζιού), Αλβανή καθολική ιεραπόστολος και ιδρύτρια του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας». Συνέδεσε το όνομά της με το φιλανθρωπικό έργο στους φτωχότερους της Ινδίας και σε ολόκληρο τον κόσμο, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης (1979) και θεωρείται σύμβολο αλτρουισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ζαχαρίας, Ζαχαρένια

Παγκόσμιες Ημέρες

Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας

Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού