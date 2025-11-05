Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε πρόσφατα ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής και σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε και στην πιο ακριβή αγορά που έχει κάνει, ξοδεύοντας το ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Στα 40 του χρόνια πλέον, ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ μετράει αντίστροφα για το τέλος της καριέρας του, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε πολλούς τίτλους, έκανε ακόμη περισσότερα ρεκόρ και απέκτησε όχι μόνο δόξα αλλά και χρήμα. Πολύ χρήμα.

Ο Ρονάλντο έγινε πρόσφατα ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής και στη συνέντευξη που παραχώρησε δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στα λεφτά, αποκαλύπτοντας και την πιο ακριβή αγορά του.

«Το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει ποτέ; Ένα αεροπλάνο, ναι. Έχω το δικό μου αεροπλάνο από τότε που ήμουν 30 ετών, αλλά το άλλαξα πριν από έναν χρόνο, οπότε ήταν αρκετά ακριβό. Ξόδεψα 50 εκατ. ευρώ. Έχω ένα Bombardier Global Express (μοντέλο 6500). Δεν ξοδεύω χρήματα απλώς για να ξοδέψω… Για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά δεν το χρειάζομαι.

Πριν από τρεις μέρες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά είναι για τη συλλογή μου. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο, είναι επένδυση. Δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα έχω, δεν τα μετράω», είπε ο Ρονάλντο, ο οποίος ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής.

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν θέμα χρόνου. Ειλικρινά, ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήταν σαν να κέρδιζα τη Χρυσή Μπάλα γιατί έχεις τους στόχους σου, να αποκτήσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, και ήταν στόχος μου να φτάσω αυτόν τον αριθμό. Ειλικρινά. Δεν είμαι εμμονικός με τα χρήματα, γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν με πολλούς τρόπους, αλλά όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, δεν έχει πια τόση σημασία.

Παρ’ όλα αυτά, είναι καλό να έχεις περισσότερα, γιατί είμαστε άνθρωποι, ποτέ δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με όσα έχουμε. Υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τα χρήματα, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν ένας από τους στόχους μου, πέρα από το ποδόσφαιρο, τα τρόπαια, τις Χρυσές Μπάλες, το Champions League. Στα 39 μου, έφτασα αυτόν τον αριθμό και ένιωσα πολύ περήφανος.

Στο ποδόσφαιρο, είμαι ο μόνος με ένα δισ. ευρώ. Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Αν κοιτάξεις τόσα ρεκόρ στο ποδόσφαιρο, είμαι στην κορυφή της λίστας, οπότε είναι απλώς ένα ακόμη. Ειλικρινά, δεν με εκπλήσσει, γιατί ήξερα τις δυνατότητές μου, τόσο μέσα στο ποδόσφαιρο όσο και έξω από αυτό. Ήξερα ότι θα έφτανα αυτόν τον αριθμό για πολλούς λόγους».