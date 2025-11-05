Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δέχθηκε δημόσια επίθεση από έναν άνδρα, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα και κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

Η 62χρονη πρόεδρος χαιρετούσε πολίτες σε έναν ιστορικό δρόμο της Πόλης του Μεξικό την Τρίτη, όταν ο άνδρας ξαφνικά όρμησε προς το μέρος της. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να σκύβει σαν να προσπαθεί να τη φιλήσει στον λαιμό, πριν αρπάξει το στήθος της με τα δύο χέρια.

Η Sheinbaum, εμφανώς σοκαρισμένη, κράτησε την ψυχραιμία της και σχημάτισε ένα σφιγμένο χαμόγελο, προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση. Γυρίζοντας προς τον άνδρα, είπε ήρεμα: «Ας βγάλουμε τη φωτογραφία, μην ανησυχείς».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ομάδα ασφαλείας της επενέβη, απομακρύνοντας τον άνδρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας φαινόταν μεθυσμένος καθώς πλησίαζε την πρόεδρο κατά τη διάρκεια της δημόσιας εμφάνισής της. Η Sheinbaum ήταν περιτριγυρισμένη από υποστηρικτές και φάνηκε αιφνιδιασμένη, αλλά δεν αντέδρασε έντονα, παραμένοντας ήρεμη ενώ οι φρουροί της δίσταζαν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό. Η Γραμματεία Γυναικών και κορυφαίοι φορείς ισότητας των φύλων καταδίκασαν το περιστατικό. Σε κοινή δήλωση ανέφεραν: «Δυστυχώς, καμία γυναίκα δεν εξαιρείται από το να βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στη χώρα μας, γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά για την καταπολέμησή της»

Η νίκη της Sheinbaum θεωρήθηκε ορόσημο για τις γυναίκες σε μια χώρα που αντιμετωπίζει έμφυλη βία, εγκληματικότητα και διαφθορά.