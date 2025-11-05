Ρεπορτάζ ισπανικού Μέσου κάνει λόγω για αποχώρηση του Χάνσι Φλικ από τη Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και ο λόγος είναι η συμπεριφορά των παικτών και ειδικά του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει.

Ο Γερμανός προπονητής οδήγησε πέρυσι τους «μπλαουγκράνα» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλλου και του Σούπερ Καπ Ισπανίας, ενώ παράλληλα έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς του Champions League. Τη φετινή σεζόν, όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, με τους Καταλανούς να έχουν ήδη μείνει στο -5 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga.

Η ομάδα, γενικά, δεν έχει στον αγωνιστικό χώρο την ίδια εικόνα με πέρυσι και ο λόγος είναι πως ούτε το κλίμα στις τάξεις της είναι όπως την περσινή σεζόν, με το ισπανικό Μέσο «ABC» να αναφέρεται στο θέμα και να υποστηρίζει πως ο προπονητής έχει πει στους συνεργάτες του ότι σκοπεύει να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Ο Φλικ, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, έχει κουραστεί από τη συμπεριφορά των παικτών του και ειδικά από τον Γιαμάλ, ο οποίος είναι το νέο μεγάλο αστέρι. Ο νεαρός Ισπανός άσος δεν είναι όσο συγκεντρωμένος θα έπρεπε στις προπονήσεις ενώ ορισμένες κινήσεις του έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στον προπονητή.

Οι δηλώσεις του πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες έβαλαν… φωτιά στο παιχνίδι, όπως και το ταξίδι του στο Μιλάνο μετά την ήττα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν, δεν άρεσαν καθόλου στον Φλικ, ο οποίος βλέπει ότι δεν έχει τη στήριξη που θα ήθελε από τη διοίκηση για να… σφίξει τα λουριά στα αποδυτήρια.

Το «ABC», μάλιστα, αναφέρει και κάτι ακόμη προκειμένου να δώσει σε όλους να καταλάβουν την κατάσταση που επικρατεί… Στις εγκαταστάσεις της Μπαρτσελόνα υπάρχουν ηλεκτρικά αμαξίδια του γκολφ αυστηρά για το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες όμως και ειδικά ο Γιαμάλ τα χρησιμοποιεί όποτε θέλει, με τον Φλικ και τους συνεργάτες του να αισθάνονται ότι δεν έχουν το πάνω χέρι σε σχέση με τους παίκτες, εξαιτίας και της στάσης που κρατάει η διοίκηση.