Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν και έχει 2 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές της League Phase του Champions League, με τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ παιχνίδια να είναι στο 30%.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη καθώς είχαν από νωρίς το προβάδισμα, στο 93ο λεπτό όμως οι Ολλανδοί έκαναν το 1-1 και στέρησαν δύο υπερπολύτιμους βαθμούς από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός έχει ακόμη τέσσερα παιχνίδια μπροστά του με αντιπάλους Ρεάλ Μαδρίτης (εντός, 26/11), Καϊράτ (εκτός, 9/12), Λεβερκούζεν (εντός, 20/1) και Άγιαξ (εκτός, 28/1) και αν σε αυτά καταφέρει να πάρει 9 βαθμούς τότε θα είναι σίγουρα στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας, άρα θα πάρει μέρος στα νοκ άουτ παιχνίδια με στόχο την πρόκριση στους «16».

Σύμφωνα με το Football Meets Data, οι Πειραιώτες αυτή τη στιγμή έχουν 30% πιθανότητες να είναι στην πρώτη 24άδα και από εκεί και πέρα αναλυτικά οι εκτιμήσεις έχουν ως εξής: Αν στο τέλος των 8 αγωνιστικών έχει 7 βαθμούς τότε οι πιθανότητες παρουσίας στα νοκ άουτ παιχνίδια θα είναι μόλις 0,7%. Με 8 βαθμούς οι πιθανότητες είναι 12,7%, με 9 βαθμούς είναι 66,8%, με 10 βαθμούς είναι στο 98,8% και με 11 βαθμούς η παρουσία του στην 24άδα θα είναι σίγουρη (100%).