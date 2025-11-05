Ο ιδρυτής της Amazon και της Blue Origin παρουσίασε στην Italian Tech Week το φουτουριστικό του όραμα για μια ανθρωπότητα που θα κατοικεί σε διαστημικές αποικίες, με ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη να φροντίζουν για τα… υπόλοιπα.

Ο Τζεφ Μπέζος φαίνεται πως δεν αρκείται στην κατάκτηση της Γης -τώρα στρέφει το βλέμμα του προς το διάστημα! Κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας δημόσιας εμφάνισής του στην Italian Tech Week στο Τορίνο, ο ιδρυτής της Amazon και της Blue Origin προέβλεψε ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα.

Η δήλωσή του ήρθε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον John Elkann, απόγονο της ιταλικής οικογένειας Agnelli, με αφορμή την ετήσια τεχνολογική διοργάνωση. Ο Μπέζος, ο οποίος έχει ιδρύσει και την εταιρεία πυραύλων Blue Origin, ανέφερε πως «οι άνθρωποι θα ζουν στο διάστημα κυρίως επειδή το θέλουν» και όχι μόνο για πρακτικούς λόγους. Στο όραμά του, τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα αιωρούνται πάνω από τη Γη, ενώ η καθημερινότητα των ανθρώπων θα στηρίζεται στην αυτοματοποίηση και τη ρομποτική.

Σύμφωνα με το techcrunch.com, η άποψή του δεν είναι τυχαία. Ο Μπέζος έχει εδώ και χρόνια εκφράσει τη φιλοδοξία του να καταστήσει το διάστημα «προσβάσιμο» για όλους -ένα περιβάλλον όπου η βιομηχανική δραστηριότητα θα μεταφερθεί εκτός Γης, αφήνοντας τον πλανήτη μας πιο καθαρό και βιώσιμο. Με τη Blue Origin, ανταγωνίζεται ευθέως τον Έλον Μασκ και τη SpaceX, σε μια άτυπη μάχη για το ποιος θα οδηγήσει πρώτος την ανθρωπότητα εκτός της ατμόσφαιρας.

Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι συγκρίσεις με τον Μασκ. Ο ιδρυτής της Tesla έχει προβλέψει ότι μέχρι το 2050 ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούν να ζουν στον Άρη, με το όραμά του να επικεντρώνεται σε έναν νέο πλανητικό πολιτισμό. Ο Μπέζος, αντίθετα, οραματίζεται διαστημικές αποικίες γύρω από τη Γη, θεωρώντας πως αυτή είναι μια πιο ρεαλιστική και βιώσιμη προσέγγιση. Όπως είπε, «τα ρομπότ θα κάνουν τις σκληρές δουλειές και οι άνθρωποι θα επιλέγουν πού θέλουν να ζήσουν».

Πέρα όμως από τη φουτουριστική του πρόβλεψη, ο Μπέζος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τις ανησυχίες για φούσκα, εμφανίστηκε αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «καλή φούσκα», αφού πρόκειται -όπως είπε- για μια «βιομηχανική» επανάσταση και όχι για μια απλή χρηματοοικονομική μόδα.

«Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη στιγμή για να είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον», δήλωσε ο Μπέζος, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού στο Τορίνο. Και παρότι οι προβλέψεις του φαντάζουν σχεδόν εξωπραγματικές, δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι ο άνθρωπος που άλλαξε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαστημικές μεταφορές, ίσως να έχει ήδη αρχίσει να χαράζει το επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας.