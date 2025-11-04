Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στο πλατό της νέας εκπομπής του Open, «Real View», η οποία έκανε την πρεμιέρα της την Τρίτη το βράδυ, 3 Νοεμβρίου. Σήμερα, καλεσμένος ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, με τη συζήτηση να στρέφεται μεταξύ άλλων και στο ευαίσθητο θέμα της κακοποίησης στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης. Η απάντησή του ήταν άμεση και δραματική, τονίζοντας την προσωπική του αντίδραση:

«Θα είχε έρθει κοπέλα να μου πει ότι κάποιος την παρενόχλησε και δεν θα πήγαινα να τον δείρω, πριν τον καταγγείλω;»

Η επίμαχη ατάκα και η έκρηξη

Η ένταση κλιμακώθηκε απότομα όταν η Σοφία Μουτίδου, μία από τις τέσσερις παρουσιάστριες της εκπομπής (μαζί με τις Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη), έριξε μία βαριά ατάκα στον Απόστολο Γκλέτσο:

«Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη», του είπε η ηθοποιός.

Ο Απόστολος Γκλέτσος ζήτησε επιτακτικά παραδείγματα και διευκρινίσεις, ρωτώντας τη Σοφία Μουτίδου πού είπε ψέματα.

«Μπροστά μου έγιναν στην ταπεινή μου πορεία πολλά περιστατικά, είσαι τυχερός που δεν βρέθηκαν στην πορεία σου», απάντησε εκείνη χωρίς να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό της. Τότε ο ηθοποιός αντέδρασε έντονα, σημειώνοντας: «Να μου αποδείξεις ότι λέω ψέματα. Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις με τέτοιο τρόπο»

Μετά απο αυτό ο Αποστόλης Γκλέτσος αποχώρησε αμέσως από το πλατό, βγάζοντας το μικρόφωνο, αφήνοντας άναυδες τις παρουσιάστριες της εκπομπής «Real View». Η αιφνίδια αποχώρηση έφερε σε δύσκολη θέση τις οικοδέσποινες και έκλεισε άδοξα τη συζήτηση.