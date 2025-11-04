Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ, 3 Νοεμβρίου, η νέα εκπομπή του Open με τίτλο «Real View» και παρουσιάστριες τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Οι τέσσερις γυναίκες εμφανίστηκαν στο πλατό του OPEN με χαμόγελο, ενθουσιασμό και λίγο άγχος για να μοιραστούν τις απόψεις τους με αφορμή τα θέματα της επικαιρότητας.

Μόλις έπαιξε ένα συγκεντρωτικό βίντεο με όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν στις τηλεοπτικές εκπομπές για τη νέα εκπομπή του OPEN, η Σοφία Μουτίδου σχολίασε: «Ω, ρε κονταροχτύπημα» με την Έλενα Χριστοπούλου να προσθέτει: «Έχω σοκαριστεί λίγο, δεν τα είχα δει μαζεμένα».

«Η εκπομπή δεν έχει κεντρική παρουσιάστρια. Μία, δυο, τρεις, τέσσερις, καθημερινά, η κάθε μία διαχειρίστρια. Εντάξει;», τόνισε η Έλενα Χριστοπούλου.