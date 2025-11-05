Πένθος στον κόσμο του βόλεϊ για τον Σαμπέρ Καζέμι που πέθανε το βράδυ της Τρίτης (4/11), δύο εβδομάδες μετά την ηλεκτροπληξία που υπέστη σε πισίνα ξενοδοχείου και η οποία προκάλεσε τελικά σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

Ο 27χρονος Ιρανός βολεϊμπολίστας, ο οποίος αγωνιζόταν στην Αλ Ραγιάν από το Κατάρ, είχε επιστρέψει -μετά το τέλος της προπόνησης- στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε και αποφάσισε να πάει στην πισίνα για να χαλαρώσει.

Εκεί, όμως, ένα βραχυκύκλωμα είχε ως συνέπεια να υποστεί ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε τεχνικό κώμα. Η πορεία της υγείας του δεν ήταν καλή, οι γιατροί έκαναν λόγο για σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και τελικά αποφασίστηκε η αποσύνδεσή του από τη μηχανική υποστήριξη στην οποία βρισκόταν.

Ο 27χρονος Καζέμι είχε μεγάλες διακρίσεις καθώς με την εθνική ομάδα του Ιράν πανηγύρισε το χρυσό (2021) και το ασημένιο μετάλλιο (2023) στο Ασιατικό Πρωτάθλημα, ενώ κρέμασε στο στήθος δύο χρυσά στους Ασιατικούς Αγώνες, το 2018 και 2022.

Σε διασυλλογικό επίπεδο πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου Ασίας (2021) με την Φούλαντ Σίργιαν Ιράνιαν, ενώ με την ίδια ομάδα στέφθηκε πρωταθλητής στη χώρα του το 2021.

Σε ατομικό επίπεδο, αναδείχθηκε MVP στο Πρωτάθλημα Ασίας (2021) και στο Champions League Ασιατικών Συλλόγων (2021).